Jasikevicius: 'İkinci çeyrekte neden tamamen durduk?'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos Aktor'a deplasmanda 74-63 yenildikleri maçın ardından açıklamalada bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Saras, "Panathinaikos'u ve Ergin Ataman'ı galibiyetten dolayı kutlarım. Beni burada her zaman olduğu gibi harika karşıladılar. Bu nedenle herkese teşekkür ederim. OAKA'da olmak benim için her zaman çok büyük keyif. Maça dönersek bu tür büyük maçlarda bir an bile konsantrasyonunuzu kaybedemezsiniz, ufak detaylara önem vermekten bir an bile vazgeçemezsiniz." dedi.



"22'DE 5 ÜÇLÜK CANIMIZI YAKTI"



Litvanyalı koç, "İstatistiksel açıdan hiç fena gözükmüyoruz ama ikinci çeyrekte tamamen durduk. Oyuncularımız maç boyunca iyi mücadele etseler bile 22'de 5'lik üçlük yüzdesi canımızı çok yaktı." ifadelerini kullandı.



"İKİNCİ ÇEYREKTE NEDEN TAMAMEN DURDUK?"



Jasikevicius, "Bir şeyler başarmak için mutlaka detaylara dikkat etmeniz gerekir, etmezseniz bunun bedelini ödersiniz. İkinci çeyrekte neden tamamen durduğumuzu oturup analiz etmemiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.