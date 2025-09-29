Memphis Grizzlies, yıldız forvet Jaren Jackson Jr.'ın sakatlığı nedeniyle en az dört ila altı hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı.Jackson, sağ ayağındaki "turf toe" sakatlığı için temmuz ayı başında ameliyat olmuştu. Bu sakatlığı, takım dışında yapılan bir antrenman sırasında yaşadığı belirtilmişti. Operasyonun ardından en az 12 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.Grizzlies, yaz döneminde Jackson ile beş yıl, 240 milyon dolarlık dev bir sözleşme uzatmasına imza atmıştı. 2028-29 sezonunun sonuna kadar garanti kontratı bulunan yıldız oyuncunun, 2029-30 sezonu için 53.5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da bulunuyor.Takım, diğer uzun oyunculardan da kötü haber aldı. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Brandon Clarke'ın sağ dizinde sinovit (eklem zarı iltihabı) tespit edildi ve oyuncunun artroskopik cerrahiye ihtiyaç duyduğu açıklandı. Clarke'ın en az altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Geçen sezonun son ayını yüksek dereceli PCL yırtığı nedeniyle kaçıran Clarke, o sakatlıktan tamamen iyileşmişti ancak yeni sorun nedeniyle yeniden parkelerden uzak kalacak.İkinci yılındaki pivot Zach Edey de sakatlık sıkıntısı yaşıyor. Kanadalı oyuncu, haziran ayında ayak bileği ameliyatı geçirmişti ve yapılan son açıklamaya göre altı ila dokuz hafta içerisinde takıma dönebilecek. Edey, basketbol aktivitelerine kademeli olarak başlama izni aldı.Öte yandan, çaylak guard Cedric Coward'ın kampın tamamında tam katılımcı olarak yer alacağı belirtildi. Bu yılki draftta 11. sıradan seçilen Coward, geçen kasım ayında omzundan ameliyat olmuş ve Yaz Ligi'nde forma giyememişti.Memphis, 2025-26 sezonuna 22 Ekim'de sahasında New Orleans Pelicans karşısında başlayacak.