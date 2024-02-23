Jan Kuchta: ''Maçı kaybetmek Türkler için zalimliktir''

Sparta Praglı futbolcu Jan Kuchta, 4-1 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
''BAŞARABİLECEĞİMİZDEN ŞÜPHEM YOKTU''
Jan Kuchta, "Başından beri inandım. Sabah yağmur yağmaya başlayınca şans yağıyor dedim. Bunu başarabileceğimizden hiç şüphem yoktu. Üç oyuncumuz eksik olsa da, kim gelirse gelsin takımın meşru bir üyesi olduğunu gösterdi." dedi.
Galibiyeti kızına adadığını söyleyen golcü isim, "Bunu kesinlikle eşime ve kızıma ithaf ediyorum çünkü doğduğundan beri her günümü onlarla geçirdim. Maçtan önce de yanlarındaydım. Gol atmayı başardığım için mutluyum. Laci boş bir kalenin önünde bana pas verdi, ben de topu kaleye attım.'' ifadelerini kullandı.
''Hızlı bir hücumda gol attın ama sonunda tükenmiş gibi görünüyordun'' şeklindeki soruya cevap veren 27 yaşındaki oyuncu, ''Evet, zaten su basıyordum. Sonuna beş dakika kala karnımın alt kısmı sızlamaya başladı, doymuştum. Zor bir maçtı ama sonunda kontra atak yaptık ve sorunu mükemmel bir şekilde çözdük.'' şeklinde konuştu.
''BAŞARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM''
Attığı golün ofsayta takılmasıyla ilgili olarak, "Güzel bir geçiş pasıydı, harika bir ilk dokunuş yaptım ve o şutta Muslera'yı hazırlıksız yakaladım. Hakemlerin bunu fark edebileceğini anlamıştım ama biz silahlarımızı bırakmadık. Belirlediğimiz oyunu sürdürdük ve bunu bu şekilde başardığımız için mutluyum.'' sözlerini sarf etti.
''MAÇI KAYBETMEK TÜRKLER İÇİM ZALİMLİKTİR''
''Sparta Prag'ın gücünü gösterdik. 4-1'lik skor her şeyi anlatıyor." diyen Kuchta, maç sonunda çıkan tartışmayı anlatarak, "Golü kutluyordum, tribünlere bakıyordum ve taraftarlarla konuşuyordum. Ama Galatasaray analisti bizim yedek kulübemizle konuşmaya devam etti. Türklerin nasıl olduğunu biliyoruz. Maçı kaybetmek onlar için zalimliktir." dedi.
''BAŞARABİLECEĞİMİZDEN ŞÜPHEM YOKTU''
Jan Kuchta, "Başından beri inandım. Sabah yağmur yağmaya başlayınca şans yağıyor dedim. Bunu başarabileceğimizden hiç şüphem yoktu. Üç oyuncumuz eksik olsa da, kim gelirse gelsin takımın meşru bir üyesi olduğunu gösterdi." dedi.
Galibiyeti kızına adadığını söyleyen golcü isim, "Bunu kesinlikle eşime ve kızıma ithaf ediyorum çünkü doğduğundan beri her günümü onlarla geçirdim. Maçtan önce de yanlarındaydım. Gol atmayı başardığım için mutluyum. Laci boş bir kalenin önünde bana pas verdi, ben de topu kaleye attım.'' ifadelerini kullandı.
''Hızlı bir hücumda gol attın ama sonunda tükenmiş gibi görünüyordun'' şeklindeki soruya cevap veren 27 yaşındaki oyuncu, ''Evet, zaten su basıyordum. Sonuna beş dakika kala karnımın alt kısmı sızlamaya başladı, doymuştum. Zor bir maçtı ama sonunda kontra atak yaptık ve sorunu mükemmel bir şekilde çözdük.'' şeklinde konuştu.
''BAŞARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM''
Attığı golün ofsayta takılmasıyla ilgili olarak, "Güzel bir geçiş pasıydı, harika bir ilk dokunuş yaptım ve o şutta Muslera'yı hazırlıksız yakaladım. Hakemlerin bunu fark edebileceğini anlamıştım ama biz silahlarımızı bırakmadık. Belirlediğimiz oyunu sürdürdük ve bunu bu şekilde başardığımız için mutluyum.'' sözlerini sarf etti.
''MAÇI KAYBETMEK TÜRKLER İÇİM ZALİMLİKTİR''
''Sparta Prag'ın gücünü gösterdik. 4-1'lik skor her şeyi anlatıyor." diyen Kuchta, maç sonunda çıkan tartışmayı anlatarak, "Golü kutluyordum, tribünlere bakıyordum ve taraftarlarla konuşuyordum. Ama Galatasaray analisti bizim yedek kulübemizle konuşmaya devam etti. Türklerin nasıl olduğunu biliyoruz. Maçı kaybetmek onlar için zalimliktir." dedi.
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