James Rodriguez'in sözleşmesinde özel PSG maddesi ortaya çıktı

Everton'dan ayrılarak Katar'ın Al-Rayyan kulübüne transfer olan James Rodriguez'in yeni sözleşmesinde PSG'ye transferine yönelik gizli bir madde olduğu ortaya çıktı.



AS'ın haberine göre James Rodriguez'in Al-Rayyan'la yaptığı sözleşmede yer alan maddeye göre PSG'nin Kolombiyalı yıldızı istemesi halinde bonservis bedeli talep edilmeyeceği belirtildi. Gizli anlaşmada yer alan bu maddeye göre, James Rodriguez'in Al-Rayyan macerasının kısa süreceği ve devre arasında yıldız oyuncunun PSG'ye gideceği şeklinde yorumlandığı ifade edildi.



Son yıllarda istikrarsız olması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 30 yaşındaki James Rodriguez'in Al-Rayyan'a transferinin 8 milyon euroya gerçekleştiği açıklanmıştı.



