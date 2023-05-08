NBA Doğu Konferansı yarı final serisi 4. maçında Philadelphia 76ers ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Wells Fargo Center'da oynanan mücadeleyi uzatmalar sonucunda ev sahibi 76ers, 116-115 kazandı.



James Harden'ın olağanüstü oyunuyla maça daha iyi başlayan 76ers, ilk çeyreği 8 sayı farkla önde geçti. Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte farkı bir ara 16 sayıya kadar çıkardı. Celtics, 56-40'dan sonra 7-0'lık bir seri ile farkı tek hanelere indirdi ve devreye 59-50 76ers üstünlüğü ile gidildi.



Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan 76ers oldu ve farkı çift hanelere taşımayı başardı. Çeyrek ortasında fark bir kez daha 16'ya kadar çıktı; 81-65. Çeyrek sonunda ritm yakalayan Celtics, 18-11'lik bir seriyle farkı 9'a indirerek son çeyreğe geçti.



Son çeyrekte Al Horford ve Jayson Tatum'un oyunlarıyla birlikte Celtics maça ağırlığını koydu. 98-96 ile son çeyrekte öne geçen Celtics, son dakikaya önde girdi. Skor 107-107 ve süre varken Celtics Koçu Mazzulla mola almadı. Celtics, son topta maçı kazanma fırsatını Marcus Smart ile değerlendiremedi.



Uzatma bölümünün son anlarında Boston Celtics, Jayson Tatum'un üçlüğü ile öne geçti. Bu üçlüğe 18.2 saniye kala James Harden cevap verdi ve Sixers'ı öne geçirdi. Celtics Koçu Mazzulla bir kez daha mola almadı ve Celtics, Marcus Smart'ın süre bittikten sonra attığı üçlükle mağlubiyete engel olamadı.



Philadelphia 76ers'ta James Harden 42 sayı 8 ribaund ve 9 asist ile maçın yıldızı oldu. Joel Embiid ise 34 sayı ve 13 ribaund ile galibiyete büyük katkı sağladı.



Celtics'te Jayson Tatum'un 24 sayı 18 ribaund 6 asist, Jaylen Brown'ın 23 sayı, Marcus Smart'ın 21 sayı ve 7 asistlik performansları galibiyet için yeterli olmadı.





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