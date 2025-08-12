12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Jackson Muleka, Al-Kholood'dan ayrıldı!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Jackson Muleka'nın, Al-Khoolod Club ile olan sözleşmesini feshettiği belirtildi.

calendar 12 Ağustos 2025 16:19 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 16:53
Fotoğraf: Instagram
Jackson Muleka, Al-Kholood'dan ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer olan Jackson Muleka, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.

SÖZLEŞME FESHİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun edindiği bilgilere göre Demokratik Kongolu futbolcu, Al-Kholood Club ile olan sözleşmesini feshetti.



BU YAZ BONSERVİSİYLE TRANSFER OLMUŞTU

Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibine kiralık olarak giden Muleka, gösterdiği performansın ardından Al-Kholood tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda 31 maçta süre bulan golcü oyuncu, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?

Siyah-beyazlılarda toplamda 80 kez forma şansı bulan Muleka, 15 gol attı ve 3 gol pası verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.