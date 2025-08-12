Jackson Muleka, Al-Kholood'dan ayrıldı!

Bu yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer olan Jackson Muleka, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.





SÖZLEŞME FESHİ





Yağız Sabuncuoğlu'nun edindiği bilgilere göre Demokratik Kongolu futbolcu, Al-Kholood Club ile olan sözleşmesini feshetti.

BU YAZ BONSERVİSİYLE TRANSFER OLMUŞTU





Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibine kiralık olarak giden Muleka, gösterdiği performansın ardından Al-Kholood tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmişti.





GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI





2024-2025 sezonunda 31 maçta süre bulan golcü oyuncu, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.





BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?



Siyah-beyazlılarda toplamda 80 kez forma şansı bulan Muleka, 15 gol attı ve 3 gol pası verdi.



