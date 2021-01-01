Jackson: "Michael Jordan, o seriyi tek başına kazanmıştı!"

Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın Scottie Pippen olmadan playofflarda başarılı olamadığına dair teoriye karşı çıktı.



Pek çok taraftar ve spor analisti, Pippen Bulls ekibine Draft edilmeden önce Jordan'ın playofflarda 1-9 serisinde olduğu gerçeğini, kendisinin G.O.A.T. (Tarihin en iyisi) olmadığına dair argüman olarak kullanıyor.



Bu kimilerince yaygın bir inanç olsa da, Jackson bu teoriye eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile "Club Shay Shay" podcast'inde yaptığı son röportajda şu şekilde karşı çıktı:



"Scottie Pippen tüm zamanların en iyilerinden biri. En iyi 50 veya 75 oyuncudan biridir. Basketbol tarihinin en iyi kısa forvetleri konusu açıldığında adı anılan biri ve oldukça övgüyü hak ediyor. Ama ilk dönemlerde Pippen, o Pippen değildi. Sonradan o adama evrildi. O seriyi Michael Jordan tek başına kazanmıştı.



1991'de, Knicks'teki son yılımda, onları resmen dövdüğümüzü hatırlıyorum. Her pozisyonda fiziksel oynayan adamlarımız vardı... Yüklü bir takımdık. Amacımız da zaten onları gerçek anlamda dövmekti. Michael Jordan tek başına alıp götürmüştü ve Tony Kukoc'la Scottie Pippen da iyi oynamışlardı. Ancak takımda 23 numaranın olduğunu bilmeleri, onları farklı bir şekilde etkilemişti. Adam seriyi resmen tek başına kazanmıştı."



