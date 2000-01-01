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Jackson: "Lakers'a karşı 2000'deki Finalleri biz kazanmalıydık!"

Indiana Pacers'ın eski point guardı Mark Jackson, ekibinin 2000 NBA Finalleri'nde Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'lı Los Angeles Lakers'ını yenmiş olması gerektiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın eski point guardı Mark Jackson, ekibinin 2000 NBA Finalleri'nde Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'lı Los Angeles Lakers'ını yenmiş olması gerektiğini açıkladı.

Yakın zamanda "Club Shay Shay" isimli podcast'e katılan Jackson, Lakers'a karşı 2000 yılında oynadığı NBA Finalleri serisi hakkında konuştu. Los Angeles ekibi seriyi altı maçta kazanmış olsa da, Jackson, Pacers'ın bu seride galip gelen taraf olmuş olması gerektiğini belirtti:

"İyi bir takımdık, çünkü uzun forvet rotasyonumuz derindi. Shaquille O'Neal'ın kusurlarından, ikili oyunu savunamamasından faydalanabilecek bir pivotumuz vardı. Böylece her ikili oyun oynadığımızda, şut atabilen ve sırtı dönük oynayıp skor üretebilen Rick Smith'i kullanabiliyorduk.

Yani mükemmel bir eşleşmeydik. 2.03 boyunda, kısa forvet pozisyonunda çok yönlü bir Jalen Rose'umuz vardı, Chris Mullin vardı... Yani derinlik ve çok yönlülük vardı."

Final serisinin en dominant gücü olan O'Neal, seriyi 38.0 sayı, 16.7 ribaund ve 2.7 blok ortalamalarıyla tamamlayıp Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.


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