Jackson: "Giannis'in, Milwaukee'den ayrılması gerekiyor"

Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun bir başka hayal kırıklığı yaratan playoff çıkışından sonra, Bucks'ta kalıp kalmayacağı konusunda tartıştılar.



"All the Smoke" isimli podcastte, Barnes doğrudan konuya girdi ve Jackson'a "Giannis ve Bucks konusunda ne düşünüyorsun?" şeklinde soru yöneltti.



Jackson güvenle "Şaşırmadım" yanıtını verdi ve normal sezonun, playofflardan çok daha yumuşak olduğunu açıkladı.



"Playofflarda, sahada dokuz kişi daha var ve seni pas atmaya zorluyorlar kardeşim. Şut atmak yok. Yapmak istemediğin şeyleri sana yaptırıyorlar. Ve takım arkadaşların şut atmaya ve takımı taşımaya alışkın değiller, bu yüzden playofflarda takımı öyle alıp taşımak diye bir şey olmuyor. Bunun olacağını biliyordum."



Jackson bunu açıklığa kavuşturdu ve şu şekilde konuştu:



"Ayrılması gerekiyor. Kimse Milwaukee'ye gitmez. Ben de orada bulunmuş ve oynamıştım. Ve sadece birkaç maç oynamıştım. Takas olmaya çalışıyordum. Onlar beni takas edene kadar evde kalmıştım. O kadar kötü bir yerdi."



"BENCE GİDECEK..."



Barnes, bunu takiben Jackson'a "Sence kalacak mı, yoksa gidecek mi?" diye sorduğunda ise, Jackson "Bence gidecek." şeklinde yanıtladı.



Jackson, kendi ekibini sosyal medyada sürekli takip ettiğini ve takibi bıraktığını yineledi: "Şimdi sahip olduğu fırsatlar ona asla verilmemişti. Kardeşleriyle aynı takımda olmayı umursadığını sanmıyorum. Bence kazanmak istiyor."



Ayrıca Jackson, Giannis'i alabilecek üç takımın Golden State Warriors, Miami Heat ve Dallas Mavericks olduğunu da ekledi.



