Jack Grealish: 'Suçlular hemen yakalansın'

Geçtiğimiz hafta evine giren hırsızlar tarafından 1 Milyon £ değerindeki kıymetli eşyaları çalınan Jack Grealish, konuştu.



Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce evimde yaşanan hırsızlık olayından dolayı ne kadar kötü durumda olduğumu anlatmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ailem benim için her şey demek. Kimse zarar görmediği için minnettarım." dedi.



Olayla ilgili konuşan İngiliz oyuncu, "Suçlular, insanların hayatlarına verdikleri zararın farkında değiller. Umarım yakalanırlar ve adalete teslim edilirler. Umarım başka aileler bu durumu yaşamak zorunda kalmaz." ifadelerini kullandı.





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