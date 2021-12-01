Jack Grealish: 'MANU'nun kapısından döndüm'

İngiliz devi Manchester City'nin Aston Villa'dan yaklaşık 120 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Jack Grealish yaptığı açıklamada, "Aston Villa'da oynarken Manchester United'a transfer olmaya çok yakındım. Bir hazırlık maçında United'a karşı oynamıştık ve o maçtan sonra menajerime, "Ayrılmayacağım, Villa ile yeni sözleşme imzalayacağım" dedim." açıklamasında bulundu.



Grealish ayrıca, "Salı sabahı köpeğimle gittim, Aston Villa ile anlaşmayı imzaladım. Hepimiz bu madde üzerinde anlaştık. Bu iki taraf için de iyi bir kazanımdı çünkü ben inanılmaz bir sezon geçirdim ve Villa'da 100 milyon sterlin kazandı." ifadelerini kullandı.





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