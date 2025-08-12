Jack Grealish, Everton'a kiralandı!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Jack Grealish, yeni sezonda Everton forması giyecek. Teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibi Everton'a kiralık olarak transfer oldu.





Anlaşmada, Everton'ın sezon sonunda kullanabileceği 58 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor.





2021 yılında Aston Villa'dan 117 milyon euro gibi rekor bir bedelle Manchester City'ye transfer olan Grealish, beklentilerin altında kalan performansıyla zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.

Geride kalan sezonda 32 maça çıkan İngiliz futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Grealish'in Everton'daki performansı merakla bekleniyor.



MANCHESTER CITY KARNESİ



Manchester City formasıyla 157 resmi maça çıkan Grealish, 17 gol ve 23 asist ile oynadı.



