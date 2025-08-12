12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Jack Grealish, Everton'a kiralandı!

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın planları arasında yer almayan Jack Grealish, Premier Lig ekiplerinden Everton'a kiralandı. İngiliz yıldızın 58 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Jack Grealish, Everton'a kiralandı!
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Jack Grealish, yeni sezonda Everton forması giyecek. Teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibi Everton'a kiralık olarak transfer oldu.

Anlaşmada, Everton'ın sezon sonunda kullanabileceği 58 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor.

2021 yılında Aston Villa'dan 117 milyon euro gibi rekor bir bedelle Manchester City'ye transfer olan Grealish, beklentilerin altında kalan performansıyla zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.



Geride kalan sezonda 32 maça çıkan İngiliz futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Grealish'in Everton'daki performansı merakla bekleniyor.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Manchester City formasıyla 157 resmi maça çıkan Grealish, 17 gol ve 23 asist ile oynadı.

