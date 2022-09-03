Jabeur ve Berrettini, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

ABD Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Ons Jabeur ve tek erkeklerin 13 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, 4. tura yükseldi.



New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 5. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.



Wimbledon finalisti Tunuslu Jabeur, 3. tur maçında ABD'li Shelby Rogers (31 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Rakibini 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Jabeur, tur atladı.



Rus Veronika Kudermetova (18), klasmanın 91. sırasındaki Macar tenisçi Dalma Galfi'yi 2-0 (6-2, 6-0) mağlup ederek 4. turda Jabeur'ün rakibi oldu.



Dünya 36'ncısı Çinli Shuai Zhang ise klasmanda 106. basamakta bulunan Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0'lık (6-2, 6-4) skorla turnuvanın dışında bıraktı.



- Berrettini 4. turda



Tek erkeklerde İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, ABD Açık'ta 2012'de şampiyon olan dünya 51 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 6-4, 6-4, 6-7 ve 6-3 biten setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.



Dünya 39'uncusu İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ise klasmanın 94. sırasındaki Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 3-1 (6-4, 5-7, 6-4, 6-4) mağlup etti ve 4. turda Berrettini ile eşleşti.









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