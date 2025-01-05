Houston Rockets forveti Jabari Smith Jr.'ın, el kemiğindeki kırık nedeniyle 4-8 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Smith Jr.'in sol elindeki bir kemiği kırdığı ve kendisini dört ila sekiz hafta parkelerden uzak tutacak bir ameliyata ihtiyaç duyduğu kaydedildi.



Koç Ime Udoka sakatlığı duyururken, Smith'in bir şut antrenmanı sırasında sol elindeki metakarpal kemiğini kırdığını söyledi.



Udoka, ameliyat planlanmadan önce ikinci bir opsiyon aradığını da sözlerine ekledi.



Smith bu sezon Rockets formasıyla her maçta ilk beş kadroda yer alırken, ortalama 11,9 sayı ve 6,5 ribaund kaydetti.



