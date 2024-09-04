İzmir'de 9 Eylül'de milli heyecan

İZMİR her yıl büyük heyecan ve coşkuyla kutladığı 9 Eylül'deki düşman işgalinden kurtuluşunda bu yıl milli gurur da yaşayacak.



Futbolda A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de ağırlayacak.



Uluslar Ligi'nde grupta ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak ay-yıldızlı millilerimiz cumartesi akşamı İzlanda randevusu için İzmir'e gelecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı, Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak maç 9 Eylül'de saat 21.45'te başlayacak.



İzmir ve Gürsel Aksel Stadı, bu karşılaşmayla 2 yıl sonra A Milli Takım'ı ağırlayacak. Daha önce yıllarca ay-yıldızlıların en önemli maçlarına Atatürk Stadı'nda ev sahipliği yapan İzmir, senelerce hasret kaldığı A Milli Takım'a 14 Haziran 2022'de kavuşmuştu. Kapılarını Ocak 2020'de açan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı, A Milli Takım'ın yine Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de oynadığı Litvanya maçına ev sahipliği yapmıştı. Açıldıktan sonra geçen 4 sene içinde 2021 ve 2023'te Ziraat Türkiye Kupası finallerinin oynandığı Gürsel Aksel Stadı, ikinci milli maça 9 Eylül gibi anlamlı bir tarihte sahne olacak.



YILDIZLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN SONRA İLK KEZ SAHNEDE



Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayıp yarı finali dramatik bir şekilde kaçıran A Milli Takım, şampiyonanın ardından ülkemizde ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak. İzmirli futbolseverler, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı, Semih Kılıçsoy gibi milli yıldızları şampiyona sonrası canlı izleme imkanı bulacak. Maçın biletleri 250 ve 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarken, Futbol Federasyonu, stadyuma sadece passolig kart sistemi ile yüklenmiş bileti olan seyirciler giriş yapabilecekleri açıkladı. Karşılaşma günü stat kapılarının 18.45'te açılacağı, stat çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağı için toplu taşıma araçlarının kullanılması istendi.





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