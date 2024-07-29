İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü devlerle ortak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; Everton, Lazio, Feyenoord, Olimpiyakos gibi bünyesinde farklı branşları barındıran Avrupa kulüplerinin yer aldığı Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA)'ya dahil oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı'nın 2023 yılında LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda şampiyon olmasının ardından kulübün Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA)'ya kabulü gerçekleşti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü devlerle ortak
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29 Temmuz 2024 14:54
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 15:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; İtalya'dan Lazio, Portekiz'den Sporting Lizbon, Hırvatistan'dan Dinamo Bükreş, İngiltere'den Everton, Hollanda'dan Feyenord, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Yunanistan'dan Olimpiyakos gibi dev kulüplerin bulunduğu birlikte yerini aldı.

Sutopu kadın takımının Avrupa şampiyonluğu sonrasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde ilk temasların yapıldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli, "Avrupa'nın dev ekipleri arasında artık biz de varız. Amatör branşlara yapılan yatırımlar sayesinde kulübümüz bu birliğin içerisinde yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri arasında. Bu birliktelik, Avrupa'da adımızın duyulmasına olanak sağlayacak" dedi.

23 ülkeden 30 kulübün yer aldığı Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), faaliyetlerini Avrupa'da en az 5 spor dalında faal olan kulüplerin çıkarlarını temsil eden, psikolojik, fiziksel ve ahlaki bütünlüğün aracı olarak sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağladığı, sporun tanıtılmasına yönelik projeler geliştiren bir uluslararası platform olarak biliniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü için düzenlenecek katılım töreni 5-6 Ekim 2024'te Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak.

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