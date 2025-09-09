09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını protesto etti

calendar 09 Eylül 2025 14:37 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalyan taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sahaya sırtlarını dönerek İsrail ulusal marşını protesto etti.

Güvenlik gerekçeleri sebebiyle Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanan I Grubu 5. hafta mücadelesinde İsrail ile İtalya karşılaştı.

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto eden İtalyan taraftarlar, karşılaşma öncesi İsrail ulusal marşı sırasında sahaya sırtlarını döndü.


Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayan İtalyan taraftarlar, ayrıca tribünde "Dur" yazılı pankartlar açtı.

Karşılaşmayı 5-4 kazanan İtalya, grupta İsrail'in önünde ikinci sıraya yükseldi.

İtalyan taraftarlar, daha önce Eylül 2024'te Macaristan'da oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İsrail'i aynı şekilde protesto etmişti.

Ayrıca İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesi talebinde bulunmuştu.

Elemelerde aynı grupta yer alan Norveç'in iç sahada İsrail ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirinin de Gazze'ye bağışlanacağı açıklanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
