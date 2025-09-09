İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını protesto etti

İtalyan taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sahaya sırtlarını dönerek İsrail ulusal marşını protesto etti.Güvenlik gerekçeleri sebebiyle Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanan I Grubu 5. hafta mücadelesinde İsrail ile İtalya karşılaştı.Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto eden İtalyan taraftarlar, karşılaşma öncesi İsrail ulusal marşı sırasında sahaya sırtlarını döndü.Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayan İtalyan taraftarlar, ayrıca tribünde "Dur" yazılı pankartlar açtı.Karşılaşmayı 5-4 kazanan İtalya, grupta İsrail'in önünde ikinci sıraya yükseldi.İtalyan taraftarlar, daha önce Eylül 2024'te Macaristan'da oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İsrail'i aynı şekilde protesto etmişti.Ayrıca İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesi talebinde bulunmuştu.Elemelerde aynı grupta yer alan Norveç'in iç sahada İsrail ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirinin de Gazze'ye bağışlanacağı açıklanmıştı.