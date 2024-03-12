İtalya'da flaş iddia: "Oyuncularım şike yapıyor"

İtalya Serie B ekibi Lecco kulübün başkanı Paolo Di Nunno, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Di Nunno, oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da flaş iddia: 'Oyuncularım şike yapıyor'
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12 Mart 2024 21:03
İtalya Serie B'de topladığı 21 puanla ligin son sırasında bulunan Lecco kulübünde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kulübün başkanı Paolo Di Nunno, oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini ve telefonlarının inceleme altına alınması gerektiğini söyledi.

''TELEFONLARI İNCELENSİN'

Di Nunno yaptığı açıklamada son 10 maçta 9 yenilgi 1 beraberlik alındığını söyleyerek, ''Sonuçlar pek önemli değil çünkü artık küme düşmeye mahkumuz. Daha ziyade beni endişelendiren başka bir gerçek var ki, bugün hala maçlar satılıyor ve şike yapılıyor. Futbolcularımın tuhaf hareketlerinden korkuyorum. Umarım herkesin telefonlarını incelerler" dedi. 

OYUNCULARDAN YANIT GELDİ 

Başkan Di Nunno'nun açıklamalarından sonra Lecco forması giyen oyuncular resmi kanallar aracılığıyla kulübün başkanına cevap verdi. 

Yapılan açıklamada, ''Hiç kimse sahaya olan bağlılığımızı ve şeffaflığımızı sorgulamamalı ve sorgulamayacaktır. Bu nedenle Başkanımızın itibarımızı zedeleyen, takımın her bir üyesinin yaptığı çalışmaları ve bir bütün olarak kulübümüzün imajını zedeleyen sözlerini kesinlikle reddediyoruz. Takımımız birlik içindedir ve birçokları için imkansız görünen bir kurtuluşun peşinde koşmaya devam edecektir. giydiğimiz formayı her zaman onurlandırabileceğimizden emin olarak takımımızın, şehrimizin ve taraftarlarımızın onurunu savunmaya azami kararlılıkla devam etmeye kararlıdır. Son dakikaya kadar mücadele!'' ifadeleri kullanıldı.

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