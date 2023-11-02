İşte Türkiye Kupası'nın kura tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye Kupası'nın kura tarihi
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02 Kasım 2023 13:28
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin 7 Kasım Salı günü yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 ekip olmak üzere toplam 56 takım yer alacak.

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