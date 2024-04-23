İşte Trendyol 1. Lig'deki görünüm

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 31 22 3 6 70 27 43 69 2.GÖZTEPE 31 19 6 6 54 19 35 63 3.AHLATCI ÇORUM FK 31 16 7 8 52 31 21 55 4.SAKARYASPOR 31 15 9 7 45 31 14 54 5.BODRUM FK 31 14 10 7 39 21 18 52 6.KOCAELİSPOR 31 15 7 9 45 35 10 52 7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 31 12 11 8 46 27 19 47 8.GENÇLERBİRLİĞİ 31 12 11 8 37 30 7 47 9.BOLUSPOR 31 13 8 10 28 32 -4 47 10.ERZURUMSPOR FK 31 11 11 9 28 27 1 41 11.ÜMRANİYESPOR 31 10 7 14 34 42 -8 37 12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 31 8 12 11 38 37 1 36 13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 9 9 13 28 38 -10 36 14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 31 8 10 13 28 33 -5 34 15.TUZLASPOR 31 8 9 14 32 46 -14 33 16.ADANASPOR 31 9 5 17 24 44 -20 32 17.ALTAY 31 5 3 23 14 70 -56 15 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 31 2 4 25 13 65 -52 7

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta yapılan tek müsabakayla tamamlandı.Haftanın kapanış karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.Süper Lig'de çıkmayı daha önceden garantileyen Eyüpspor, sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.Liderin takipçisi Göztepe ise deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkma yolunda avantajını sürdürdü.Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:Altay-Manisa FK: 0-2Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: 1-1Bitexen Giresunspor-Göztepe: 0-3Eyüpspor-Boluspor: 0-0Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-1Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 2-0Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 2-0Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Not. Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaların tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.Maçların programı şu şekilde:Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuzl)Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)