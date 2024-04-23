İşte Trendyol 1. Lig'deki görünüm

Trendyol 1 Lig'in 31. haftası yapılan tek maçla sona erdi. Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trendyol 1. Lig'deki görünüm
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23 Nisan 2024 01:46
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta yapılan tek müsabakayla tamamlandı.

Haftanın kapanış karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de çıkmayı daha önceden garantileyen Eyüpspor, sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.

Liderin takipçisi Göztepe ise deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkma yolunda avantajını sürdürdü.

İŞTE SONUÇLAR

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Manisa FK: 0-2

Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Göztepe: 0-3

Eyüpspor-Boluspor: 0-0

Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-1

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 2-0

Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 2-0

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0

İŞTE PUAN DURUMU

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 31 22 3 6 70 27 43 69
2.GÖZTEPE 31 19 6 6 54 19 35 63
3.AHLATCI ÇORUM FK 31 16 7 8 52 31 21 55
4.SAKARYASPOR 31 15 9 7 45 31 14 54
5.BODRUM FK 31 14 10 7 39 21 18 52
6.KOCAELİSPOR 31 15 7 9 45 35 10 52
7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 31 12 11 8 46 27 19 47
8.GENÇLERBİRLİĞİ 31 12 11 8 37 30 7 47
9.BOLUSPOR 31 13 8 10 28 32 -4 47
10.ERZURUMSPOR FK 31 11 11 9 28 27 1 41
11.ÜMRANİYESPOR 31 10 7 14 34 42 -8 37
12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 31 8 12 11 38 37 1 36
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 9 9 13 28 38 -10 36
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 31 8 10 13 28 33 -5 34
15.TUZLASPOR 31 8 9 14 32 46 -14 33
16.ADANASPOR 31 9 5 17 24 44 -20 32
17.ALTAY 31 5 3 23 14 70 -56 15
18.BITEXEN GİRESUNSPOR 31 2 4 25 13 65 -52 7
Not. Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaların tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Maçların programı şu şekilde:

Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)

Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuzl)

Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)

Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

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