İşte Trendyol 1. Lig'deki görünüm

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta yapılan tek müsabakayla tamamlandı.
Haftanın kapanış karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de çıkmayı daha önceden garantileyen Eyüpspor, sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.
Liderin takipçisi Göztepe ise deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkma yolunda avantajını sürdürdü.
İŞTE SONUÇLAR
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Manisa FK: 0-2
Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Göztepe: 0-3
Eyüpspor-Boluspor: 0-0
Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 2-0
Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 2-0
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0
İŞTE PUAN DURUMU
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not. Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaların tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Maçların programı şu şekilde:
Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuzl)
Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
Haftanın kapanış karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de çıkmayı daha önceden garantileyen Eyüpspor, sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.
Liderin takipçisi Göztepe ise deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkma yolunda avantajını sürdürdü.
İŞTE SONUÇLAR
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Manisa FK: 0-2
Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Göztepe: 0-3
Eyüpspor-Boluspor: 0-0
Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 2-0
Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 2-0
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0
İŞTE PUAN DURUMU
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|31
|22
|3
|6
|70
|27
|43
|69
|2.GÖZTEPE
|31
|19
|6
|6
|54
|19
|35
|63
|3.AHLATCI ÇORUM FK
|31
|16
|7
|8
|52
|31
|21
|55
|4.SAKARYASPOR
|31
|15
|9
|7
|45
|31
|14
|54
|5.BODRUM FK
|31
|14
|10
|7
|39
|21
|18
|52
|6.KOCAELİSPOR
|31
|15
|7
|9
|45
|35
|10
|52
|7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|31
|12
|11
|8
|46
|27
|19
|47
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|12
|11
|8
|37
|30
|7
|47
|9.BOLUSPOR
|31
|13
|8
|10
|28
|32
|-4
|47
|10.ERZURUMSPOR FK
|31
|11
|11
|9
|28
|27
|1
|41
|11.ÜMRANİYESPOR
|31
|10
|7
|14
|34
|42
|-8
|37
|12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|31
|8
|12
|11
|38
|37
|1
|36
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|9
|9
|13
|28
|38
|-10
|36
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|31
|8
|10
|13
|28
|33
|-5
|34
|15.TUZLASPOR
|31
|8
|9
|14
|32
|46
|-14
|33
|16.ADANASPOR
|31
|9
|5
|17
|24
|44
|-20
|32
|17.ALTAY
|31
|5
|3
|23
|14
|70
|-56
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|31
|2
|4
|25
|13
|65
|-52
|7
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaların tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Maçların programı şu şekilde:
Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuzl)
Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
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