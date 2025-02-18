İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'a 1.13 oran belirlendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2025 18:10
Süper Lig'de 24. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Galatasaray'a 1.13 oran belirlendi.

Ligde Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe'ye ise 3.20 oran verildi.

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında üçüncü sırada yer alan Samsunspor'un şampiyonluğuna 300 oran belirlendi.

Ligde bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 700.

TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINZ



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery