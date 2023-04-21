İşte Süper Lig'de puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.GALATASARAY 28 22 3 3 64 20 44 69 2.FENERBAHÇE 28 20 3 5 69 33 36 63 3.BEŞİKTAŞ 29 17 8 4 55 28 27 59 4.ADANA DEMİRSPOR 29 15 9 5 57 30 27 54 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 13 6 9 37 30 7 45 6.TRABZONSPOR 29 13 6 10 46 42 4 45 7.YUKATEL KAYSERİSPOR 29 14 3 12 46 46 0 45 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 28 10 10 8 60 51 9 40 9.ARABAM.COM KONYASPOR 29 9 12 8 36 32 4 39 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 9 7 13 39 41 -2 34 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 28 9 6 13 39 45 -6 33 12.KASIMPAŞA 29 9 6 14 36 49 -13 33 13.CORENDON ALANYASPOR 29 8 8 13 42 55 -13 32 14.MKE ANKARAGÜCÜ 28 9 4 15 34 43 -9 31 15.İSTANBULSPOR 28 8 4 16 33 55 -22 28 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 28 6 9 13 28 50 -22 27 17.GAZİANTEP FK 28 6 7 15 31 48 -17 25 18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 28 5 8 15 38 52 -14 23 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 28 6 5 17 19 59 -40 23

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçları yapıldı.Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1Ligde sona eren 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.