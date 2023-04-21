İşte Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.
Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçları yapıldı.
Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.
Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Sonuçlar
VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4
İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1
Puan durumu
Ligde sona eren 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
31. haftanın programı
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
22 Nisan Cumartesi:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)
23 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)
Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.
Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçları yapıldı.
Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.
Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Sonuçlar
VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4
İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1
Puan durumu
Ligde sona eren 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|28
|22
|3
|3
|64
|20
|44
|69
|2.FENERBAHÇE
|28
|20
|3
|5
|69
|33
|36
|63
|3.BEŞİKTAŞ
|29
|17
|8
|4
|55
|28
|27
|59
|4.ADANA DEMİRSPOR
|29
|15
|9
|5
|57
|30
|27
|54
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|28
|13
|6
|9
|37
|30
|7
|45
|6.TRABZONSPOR
|29
|13
|6
|10
|46
|42
|4
|45
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|29
|14
|3
|12
|46
|46
|0
|45
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|10
|10
|8
|60
|51
|9
|40
|9.ARABAM.COM KONYASPOR
|29
|9
|12
|8
|36
|32
|4
|39
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|9
|7
|13
|39
|41
|-2
|34
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|28
|9
|6
|13
|39
|45
|-6
|33
|12.KASIMPAŞA
|29
|9
|6
|14
|36
|49
|-13
|33
|13.CORENDON ALANYASPOR
|29
|8
|8
|13
|42
|55
|-13
|32
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|9
|4
|15
|34
|43
|-9
|31
|15.İSTANBULSPOR
|28
|8
|4
|16
|33
|55
|-22
|28
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|28
|6
|9
|13
|28
|50
|-22
|27
|17.GAZİANTEP FK
|28
|6
|7
|15
|31
|48
|-17
|25
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|28
|5
|8
|15
|38
|52
|-14
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|6
|5
|17
|19
|59
|-40
|23
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
22 Nisan Cumartesi:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)
23 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)
Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.
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