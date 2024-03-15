İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler!

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
İşte eşleşmeler:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Barcelona
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Atletico Madrid - Dortmund / Paris-Saint-Germain - Barcelona
Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
İşte eşleşmeler:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Barcelona
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Atletico Madrid - Dortmund / Paris-Saint-Germain - Barcelona
Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
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