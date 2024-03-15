İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Haber; Sporx.com
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İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler!
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15 Mart 2024 14:14
Son güncelleme 15 Mart 2024 14:28
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

İşte eşleşmeler:

Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Barcelona

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Atletico Madrid - Dortmund / Paris-Saint-Germain - Barcelona
Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City






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