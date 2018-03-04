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İşte Rıza Çalımbay'ın düşündüğü Beşiktaş maçı 11'i

Trabzonspor'un hocası, zafer planını belirledi. Beşiktaş maçında kanatlarda Abdülkadir ile Olcay'ı oynatacak olan Rıza Çalımbay, forvette ise sürprize hazırlanıyor, Rodallega'nın yerine N'Doye ile maça başlamayı planlıyor.

İşte Rıza Çalımbay'ın düşündüğü Beşiktaş maçı 11'i
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04 Mart 2018 12:40
Bu sezon ligde çıktığı 4 derbiyi de kaybetmeyen TrabzonsporBeşiktaş maçı öncesi tüm planlarını zafer üzerine kuruyor. Üst taraftan kopmamak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Bordo-Mavililer, hafta boyunca 'Beraberlik yetmez' mottosuyla hazırlıklarını yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay da uzun analizlerin ardından ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Son haftaların formda ismi Abdülkadir'i sağ kanatta görevlendirecek olan Çalımbay, solda tecrübesine güvendiği Olcay'ı kullanacak. İleri uçta ise ibre N'Doye'a döndü. Burak Yılmaz'ın yokluğunda Rodallega hafta içinde ön plana çıkmasına rağmen, başarılı hoca son iki idmanda kararını değiştirdi.

Hedef, ilk yarıda gol

Aytemiz Alanya maçında sonradan oyuna girip 2 asist yapan N'Doye ile Beşiktaş savunmasını yıpratmayı düşünen Rıza hoca, Rodallega'yı ikinci yarıda hamle futbolcusu olarak düşünüyor. Orta sahayı Okay-Kucka-Sosa şeklinde kurmayı planlayan Trabzonspor'un teknik patronunun, geri dörtlüde ise Pereira-Uğur-Durica-Novak'ı oynatması bekleniyor. Beşiktaş'ta Quaresma'nın yokluğunu fırsat olarak gören Çalımbay, özellikle ilk yarıda ileride baskı ve hücumu düşünen bir anlayışla golü bulmak istiyor.
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