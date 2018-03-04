İşte Rıza Çalımbay'ın düşündüğü Beşiktaş maçı 11'i

Bu sezon ligde çıktığı 4 derbiyi de kaybetmeyen

Trabzonspor

,

Beşiktaş

maçı öncesi tüm planlarını zafer üzerine kuruyor. Üst taraftan kopmamak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Bordo-Mavililer, hafta boyunca 'Beraberlik yetmez' mottosuyla hazırlıklarını yaptı.