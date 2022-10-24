İşte Ribery'nin futbolu bırakma nedeni!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, futbolu veda etme gerekçesini açıkladı.



Fransız futbolcu yaptığı açıklamada, "Üç ay önce her şey çok güzeldi ama Temmuz'da ilk defa dizimde ağrı hissettim. Ligde Roma'ya yaptığımız açılış maçında acıya rağmen oynadım. Sonra gittikçe etkisini hissetmeye başladım. Oynadığım için pişman değilim ama o günden sonra 3 gün hareket edemedim." dedi.



Sakatlığının ciddi olduğunu belirten Fransız yıldız, "Doktorlar sakatlığın ciddi olduğunu söyledi. Durmam gerektiğine inanıyordum. Kariyerime ne zaman son vereceğime karar vermek gerekiyordu. Yaklaşık bir ay önce müdahale için Münih'teydim. Belki bir çıkış yolu bulabilirim diye düşündüm ama normal yaşayabilmek için ameliyata ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.



Ribery, kariyeri boyunca çıktığı toplam 632 maçta, 151 gol ve 224 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ