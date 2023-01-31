İşte Koray Günter'in yeni kulübü

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in yeni kulübü belli oldu.



İtalyan ekibi Sampdoria, Koray Günter'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin de yer aldığı ifade edilirken Hellas Verona'ya ödenecek bonservis bedeli açıklanmadı.



28 yaşındaki Koray Günter, bu sezon Hellas Verona ile çıktığı 14 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.



Fotoğraf kaynak: Sampdoria Twitter

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