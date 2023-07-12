İşte Joao Felix'in gönlündeki takım...

Sezon öncesi kampı başlamadan önce Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Joao Felix, PSG'yi istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Joao Felix'in gönlündeki takım...
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12 Temmuz 2023 23:09
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 23:14
Chelsea'yle kiralık sözleşmesi biten ve Atletico Madrid'e geri dönen Joao Felix takımdan ayrılmak istiyor.

Sezon öncesi kamp başlamadan önce takımdan ayrılmak isteyen Joao Felix, Fransa'ya transfer olmak istiyor.

İLGİ GÖSTEREN TEK KULÜP VAR

Marca'nın haberine göre Joao Felix, Paris Saint-Germain'e gitmek isterken Fransız kulübünden henüz bir ilgi yok.

Joao Felix'e ilgi gösteren tek takımın da Aston Villa olduğu iddia edildi. 

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Devre arasında kiralık olarak gittiği Chelsea'de 20 resmi maça çıkan Joao Felix bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı.

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