İşte Joao Felix'in gönlündeki takım...

Chelsea'yle kiralık sözleşmesi biten ve Atletico Madrid'e geri dönen Joao Felix takımdan ayrılmak istiyor.



Sezon öncesi kamp başlamadan önce takımdan ayrılmak isteyen Joao Felix, Fransa'ya transfer olmak istiyor.



İLGİ GÖSTEREN TEK KULÜP VAR



Marca'nın haberine göre Joao Felix, Paris Saint-Germain'e gitmek isterken Fransız kulübünden henüz bir ilgi yok.



Joao Felix'e ilgi gösteren tek takımın da Aston Villa olduğu iddia edildi.



20 MAÇTA FORMA GİYDİ



Devre arasında kiralık olarak gittiği Chelsea'de 20 resmi maça çıkan Joao Felix bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı.



