İşte İrfan Can Kahveci'nin geri dönüş tarihi!

SPORX ÖZEL: Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci hakkında bir paylaşım yaptı. İşte İrfan Can'ın geri dönüş tarihi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte İrfan Can Kahveci'nin geri dönüş tarihi!
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04 Mart 2024 15:12
Son güncelleme 04 Mart 2024 15:19
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci hakkındabir paylaşım yaptı.

İRFAN CAN DÖNÜYOR

Kulüpten yapılan paylaşımda İrfan Can Kahveci'nin idmandan bir fotosu kullanılarak "kum saati emojisi" kullanıldı. Bu paylaşım yıldız oyuncunun kısa süre içinde sahalara döneceği yorumlarını artırdı ve taraftarlarda heyecan uyandırdı.

PENDİKSPOR MAÇINDA KADRODA

Sporx'in edindiği bilgiye göre; İrfan Can Kahveci'nin pazar günü oynanacak Pendikspor maçında kadroya alınması beklenirken, sezonun kalan kısmı düşünülerek oyuncu için 'sıfır risk' politikası izlenecek.

İrfan Can Kahveci'nin durumunu yakından takip edecek. İrfan Can'ın iyileşme hızı beklenen seviyede devam ederse Pendikspor mücadelesinin son bölümünde oyuna dahil olacak.

Arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında forma giyememişti.

28 yaşındaki İrfan Can Kahveci bu sezon çıktığı 36 maçta 13 gol 10 asistlik performans gösterdi.







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