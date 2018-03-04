İşte Gomis'in Türkiye'de gol atamadığı 4 takım

1 / 45 Karabükspor 0 - 7 Galatasaray

Süper Lig'de gol sayısını 24'e çıkaran Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla kariyerinin en verimli yılını yaşıyor.Resmi maçlarda 27 gole ulaşan sarı-kırmızılı futbolcu, Lyon formasıyla 25 golle kapattığı 2011-12 sezonundaki rekorunu bitime daha 10 hafta varken kırmış oldu.Gol krallığında en yakın rakibi Burak Yılmaz (18 gol) ile arasındaki farkı iyice açan Gomis, ligdeki 17 takımın da 13 tanesine gol atmayı başardı.Gomis'in gol atamadığı 4 takım ise Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor...