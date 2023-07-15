Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 8 numaraya kilitlendi. Sol bek eksikliğini RB Leipzig'den Angelino ile çözen, forvette ise Mauro Icardi ile anlaşan sarı-kırmızılılar orta sahada 8 numara için Leandro Paredes ve Fred arasında gidip geliyor.
Arjantinli Paredes için PSG ile 6 milyon euroya anlaşan ve oyuncunun kararını bekleyen Galatasaray alternatif olarak Manchester United'ın yıldızı Fred üzerinde duruyor.
İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray, ilk planda 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibine 5 milyon euro teklif etti. Manchester United ise 1 sene daha kontratı bulunan Brezilyalı orta saha için 20 milyon euro istiyor. İngiliz ekibi bu nedenle Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
FRED KİMDİR?
Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını giydi.
Arjantinli Paredes için PSG ile 6 milyon euroya anlaşan ve oyuncunun kararını bekleyen Galatasaray alternatif olarak Manchester United'ın yıldızı Fred üzerinde duruyor.
İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray, ilk planda 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibine 5 milyon euro teklif etti. Manchester United ise 1 sene daha kontratı bulunan Brezilyalı orta saha için 20 milyon euro istiyor. İngiliz ekibi bu nedenle Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
FRED KİMDİR?
Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını giydi.