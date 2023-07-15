çalışmalarını sürdüren, 8 numaraya kilitlendi. Sol bek eksikliğini RB Leipzig'denile çözen, forvette iseile anlaşan sarı-kırmızılılar orta sahada 8 numara içinvearasında gidip geliyor.Arjantinliiçin PSG ile 6 milyon euroya anlaşan ve oyuncunun kararını bekleyen Galatasaray alternatif olarak Manchester United'ın yıldızıüzerinde duruyor.ilk planda 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibine 5 milyon euro teklif etti.ise 1 sene daha kontratı bulunan Brezilyalı orta saha için 20 milyon euro istiyor. İngiliz ekibi bu nedenle Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını giydi.