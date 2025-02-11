İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi!
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11 Şubat 2025 18:03
Son güncelleme 11 Şubat 2025 18:09
TFF, Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 25. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.









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