İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki ekibi

Süper Lig'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de dümene sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu geçiyor.Ligin geri kalan haftalarında, sarı lacivertli yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda futbol takımımının teknik sorumluluğunu üstlenecek olan Emre Belözoğlu, bugün sabah saatlerinde takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.Bugünkü antrenmanda Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Marco Knoop, Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız, Mehmet Turhan Demir, Halil Filik, Melikşah Sezgin ve Beri Pardo'nun üstlenmesi bekleniyor.Teknik direktör Erol Bulut ile birlikte yardımcıları Mehmet Yozgatlı, Michael Kraft, Pantelis Pantelopoulos, İbrahim Kemal Menderes ve Erol Bulut'un basın danışmanı Volkan Küçük ile de yollar ayrıldı.