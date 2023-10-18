İşte elemelerde gecenin sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. hafta maçları tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta üçüncü gününde, 3 grupta 7 maç oynandı.
C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup ederek finallere kalmayı garantiledi. İtalya'nın tek golünü, 15. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
İngiltere-İtalya: 3-1
Malta-Ukrayna: 1-3
G Grubu:
Litvanya-Macaristan: 2-2
Sırbistan-Karadağ: 3-1
H Grubu:
Finlandiya-Kazakistan: 1-2
Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1
San Marino-Danimarka: 1-2
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta üçüncü gününde, 3 grupta 7 maç oynandı.
C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup ederek finallere kalmayı garantiledi. İtalya'nın tek golünü, 15. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
İngiltere-İtalya: 3-1
Malta-Ukrayna: 1-3
G Grubu:
Litvanya-Macaristan: 2-2
Sırbistan-Karadağ: 3-1
H Grubu:
Finlandiya-Kazakistan: 1-2
Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1
San Marino-Danimarka: 1-2