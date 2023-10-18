İşte elemelerde gecenin sonuçları

İşte EURO 2024 Elemelerinde gecenin sonuçları.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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İşte elemelerde gecenin sonuçları
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18 Ekim 2023 00:21
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. hafta maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta üçüncü gününde, 3 grupta 7 maç oynandı.

C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup ederek finallere kalmayı garantiledi. İtalya'nın tek golünü, 15. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İngiltere-İtalya: 3-1

Malta-Ukrayna: 1-3

G Grubu:

Litvanya-Macaristan: 2-2

Sırbistan-Karadağ: 3-1

H Grubu:

Finlandiya-Kazakistan: 1-2

Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

San Marino-Danimarka: 1-2

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