İşte Bayern Münih'in Dembele'ye teklifi!

Bayern Münih'in, Barcelona'dan Ousmane Dembele ile ilgilendiği belirtildi.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Bavyera devi, Barcelona ile sözleşmesinin sonuna gelen Fransız futbolcuya 4 yıllık teklif etmeyi planlıyor.



Bayern Münih'in ayrıca, 24 yaşındaki futbolcuya 18 milyon euro da yıllık maaş vermeyi düşündüğü kaydedildi.



Barcelona ile sözleşmesinin sonuna gelen Dembele, bu sezon 31 maçta süre aldı. Dembele, bu maçlarda 2 gol, 13 asistlik bir performans ortaya koydu.



24 yaşındaki kanat oyuncusunun adı Bayern Münih dışında, Paris Saint-Germain ve Newcastle United ile de anılıyor.



HALLER, MANE, KALAJDZIC



Öte yandan Alman basını da Bayern Münih'in transfer hedeflerini kaleme aldı. Bild'in haberinde Bayern Münih'in Dembele dışında; Sebastian Haller, Sadio Mane ve Sasa Kalajdzic ile ilgilendiği ifade edildi.





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