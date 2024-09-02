İşte Avrupa dönüşü takvim!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'i Avrupa maçlarının ardından zorlu ligde zorlu maçlar bekliyor.
Beşiktaş, Avrupa dönüşü ligde 7 deplasmana gidecek ve bir haftayı BAY geçecek. Fenerbahçe ise Avrupa'nın ardından iç sahada 6 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa dönüşü bir haftayı BAY geçecek, bir hafta ise deplasmanda oynayacak. Galatasaray, Avrupa'nın ardından 7 iç saha, 1 deplasman maçına çıkacak. Konferans Ligi'nde 6 maç oynayacak Başakşehir ise Avrupa maçlarının ardından ligde 5 kez iç sahada, 1 kez deplasmanda oynayacak. İşte takımların o fikstürü...
Beşiktaş - Avrupa dönüşü 7 deplasman
26 Eylül: Ajax - Beşiktaş
29 Eylül: Kayserispor - Beşiktaş
3 Ekim: Eintracht Frankfurt - Beşiktaş
6 Ekim: Gaziantep FK - Beşiktaş
24 Ekim: Lyon - Beşiktaş
27 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş
6 Kasım: Beşiktaş - Malmö
10 Kasım: Başakşehir - Beşiktaş
28 Kasım: Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş
1 Aralık: Hatayspor - Beşiktaş
12 Aralık: Bodo/Glimt - Beşiktaş
15 Aralık: Adana Demirspor - Beşiktaş
22 Ocak: Beşiktaş - Athletic Bilbao
26 Ocak: Antalyaspor - Beşiktaş
30 Ocak: Twente - Beşiktaş
9 Şubat: Sivasspor - Beşiktaş (Beşiktaş Twente maçının ardından ligde o haftayı BAY geçecek)
Fenerbahçe - Avrupa dönüşü 1 deplasman
26 Eylül: Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
29 Eylül: Antalyaspor - Fenerbahçe
3 Ekim: Twente - Fenerbahçe
6 Ekim Haftası BAY
24 Ekim: Fenerbahçe - Manchester United
27 Ekim: Fenerbahçe - Bodrum FK
7 Kasım: AZ Alkmaar - Fenerbahçe
10 Kasım: Fenerbahçe - Sivasspor
28 Kasım: Slavia Prag - Fenerbahçe
1 Aralık: Fenerbahçe - Gaziantep FK
11 Aralık: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
15 Aralık: Fenerbahçe - Başakşehir
23 Ocak: Fenerbahçe - Lyon
26 Ocak: Fenerbahçe - Göztepe
30 Ocak: Midtjylland - Fenerbahçe
2 Şubat: Fenerbahçe - Rizespor
Galatasaray - Avrupa dönüşü 1 deplasman
25 Eylül: Galatasaray - PAOK
29 Eylül: Galatasaray - Kasımpaşa
3 Ekim: Rigas Skola - Galatasaray
6 Ekim: Galatasaray - Alanyaspor
23 Ekim: Galatasaray - Elfsborg
27 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş
7 Kasım: Galatasaray - Tottenham
10 Kasım: Galatasaray - Samsunspor
28 Kasım: AZ Alkmaar - Galatasaray
1 Aralık: Galatasaray - Eyüpspor
12 Aralık: Malmö - Galatasaray
15 Aralık: Galatasaray - Trabzonspor
21 Ocak: Galatasaray - Dinamo Kiev
26 Ocak: Galatasaray - Konyaspor
30 Ocak: Ajax - Galatasaray
2 Şubat: Gaziantep FK - Galatasaray
Başakşehir - Avrupa dönüşü 1 deplasman
2 Ekim: Başakşehir - Rapid Wien
6 Ekim: Başakşehir - Kayserispor
24 Ekim: Celje - Başakşehir
27 Ekim: Başakşehir - Eyüpspor
7 Kasım: Kopenhag - Başakşehir
10 Kasım: Başakşehir - Beşiktaş
27 Kasım: Başakşehir - Petrocub
1 Aralık: Başakşehir - Göztepe
12 Aralık: Başakşehir - Heidenheim
15 Aralık: Fenerbahçe - Başakşehir
19 Aralık: Cercle Brugge - Başakşehir
22 Aralık: Başakşehir - Kasımpaşa
Beşiktaş, Avrupa dönüşü ligde 7 deplasmana gidecek ve bir haftayı BAY geçecek. Fenerbahçe ise Avrupa'nın ardından iç sahada 6 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa dönüşü bir haftayı BAY geçecek, bir hafta ise deplasmanda oynayacak. Galatasaray, Avrupa'nın ardından 7 iç saha, 1 deplasman maçına çıkacak. Konferans Ligi'nde 6 maç oynayacak Başakşehir ise Avrupa maçlarının ardından ligde 5 kez iç sahada, 1 kez deplasmanda oynayacak. İşte takımların o fikstürü...
Beşiktaş - Avrupa dönüşü 7 deplasman
26 Eylül: Ajax - Beşiktaş
29 Eylül: Kayserispor - Beşiktaş
3 Ekim: Eintracht Frankfurt - Beşiktaş
6 Ekim: Gaziantep FK - Beşiktaş
24 Ekim: Lyon - Beşiktaş
27 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş
6 Kasım: Beşiktaş - Malmö
10 Kasım: Başakşehir - Beşiktaş
28 Kasım: Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş
1 Aralık: Hatayspor - Beşiktaş
12 Aralık: Bodo/Glimt - Beşiktaş
15 Aralık: Adana Demirspor - Beşiktaş
22 Ocak: Beşiktaş - Athletic Bilbao
26 Ocak: Antalyaspor - Beşiktaş
30 Ocak: Twente - Beşiktaş
9 Şubat: Sivasspor - Beşiktaş (Beşiktaş Twente maçının ardından ligde o haftayı BAY geçecek)
Fenerbahçe - Avrupa dönüşü 1 deplasman
26 Eylül: Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
29 Eylül: Antalyaspor - Fenerbahçe
3 Ekim: Twente - Fenerbahçe
6 Ekim Haftası BAY
24 Ekim: Fenerbahçe - Manchester United
27 Ekim: Fenerbahçe - Bodrum FK
7 Kasım: AZ Alkmaar - Fenerbahçe
10 Kasım: Fenerbahçe - Sivasspor
28 Kasım: Slavia Prag - Fenerbahçe
1 Aralık: Fenerbahçe - Gaziantep FK
11 Aralık: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
15 Aralık: Fenerbahçe - Başakşehir
23 Ocak: Fenerbahçe - Lyon
26 Ocak: Fenerbahçe - Göztepe
30 Ocak: Midtjylland - Fenerbahçe
2 Şubat: Fenerbahçe - Rizespor
Galatasaray - Avrupa dönüşü 1 deplasman
25 Eylül: Galatasaray - PAOK
29 Eylül: Galatasaray - Kasımpaşa
3 Ekim: Rigas Skola - Galatasaray
6 Ekim: Galatasaray - Alanyaspor
23 Ekim: Galatasaray - Elfsborg
27 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş
7 Kasım: Galatasaray - Tottenham
10 Kasım: Galatasaray - Samsunspor
28 Kasım: AZ Alkmaar - Galatasaray
1 Aralık: Galatasaray - Eyüpspor
12 Aralık: Malmö - Galatasaray
15 Aralık: Galatasaray - Trabzonspor
21 Ocak: Galatasaray - Dinamo Kiev
26 Ocak: Galatasaray - Konyaspor
30 Ocak: Ajax - Galatasaray
2 Şubat: Gaziantep FK - Galatasaray
Başakşehir - Avrupa dönüşü 1 deplasman
2 Ekim: Başakşehir - Rapid Wien
6 Ekim: Başakşehir - Kayserispor
24 Ekim: Celje - Başakşehir
27 Ekim: Başakşehir - Eyüpspor
7 Kasım: Kopenhag - Başakşehir
10 Kasım: Başakşehir - Beşiktaş
27 Kasım: Başakşehir - Petrocub
1 Aralık: Başakşehir - Göztepe
12 Aralık: Başakşehir - Heidenheim
15 Aralık: Fenerbahçe - Başakşehir
19 Aralık: Cercle Brugge - Başakşehir
22 Aralık: Başakşehir - Kasımpaşa
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