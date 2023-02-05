İşte Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe karnesi

Ligde 7 hafta sonra maç yönetmeye başlayacak olan hakem Atilla Karaoğlan, geri dönüşünü Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla yapacak.



Şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 8 maçını yöneten Atilla Karaoğlan, Konyaspor maçıyla birlikte 9. kez Fenerbahçe maçında düdük çalmış olacak. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe şimdiye kadar 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde:



12 Haziran 2020

Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1



18 Ekim 2020

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3



3 Ekim 2021

Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1



13 Aralık 2021

Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2



15 Ocak 2022

Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1



2 Nisan 2022

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2



10 Nisan 2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0



9 Ekim 2022

Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4





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