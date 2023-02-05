İşte Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe-Konyaspor maçına orta hakem olarak atanan Atilla Karaoğlan, bu maçla birlikte kariyerinde 9. kez Fenerbahçe maçında düdük çalmış olacak.

, Fotoğraf; AA
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İşte Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe karnesi
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05 Şubat 2023 13:20
Ligde 7 hafta sonra maç yönetmeye başlayacak olan hakem Atilla Karaoğlan, geri dönüşünü Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla yapacak.

Şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 8 maçını yöneten Atilla Karaoğlan, Konyaspor maçıyla birlikte 9. kez Fenerbahçe maçında düdük çalmış olacak. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe şimdiye kadar 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde:

12 Haziran 2020
Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1

18 Ekim 2020
Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

3 Ekim 2021
Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

13 Aralık 2021
Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2

15 Ocak 2022
Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Nisan 2022
Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2

10 Nisan 2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

9 Ekim 2022
Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4

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