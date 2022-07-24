İşte Adem Büyük'ün yeni adresi!

Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu. Son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki golcü Manisa FK ile anlaştı.Adem Büyük geçen sezon Yeni Malatyaspor'da futbolcu ve 1 maçta teknik adam olarak görev almış ancak daha sonra yollarını ayırmıştı.Artvin Hopaspor'dan Beşiktaş alt yapısına transfer olan ve daha sonra profesyonel kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Zeytinburspor, Altay, Manisanspor, Boluspor, Mersin İdmandurdu ve Kasımpaşa formaları giyen Adem Büyük 2019-2010 sezonunda Galatasaray forması giydi.Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başaran Adem Büyük ayrıca Sarı-Kırmızılı formayla 11 gol rakip filelere gönderdi.Adem Büyük Yeni Malatyaspor'daki son sezonunda ise 22 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.