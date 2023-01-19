İşte 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri!

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri!
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19 Ocak 2023 15:11
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 21. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu: Mehmet Ali Özer

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Erdem Mertoğlu

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Altay-Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Gürcan Hasova

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor: Ali Yılmaz

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