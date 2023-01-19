İşte 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 21. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu: Mehmet Ali Özer
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Erdem Mertoğlu
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Altay-Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Gürcan Hasova
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor: Ali Yılmaz
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 21. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu: Mehmet Ali Özer
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Erdem Mertoğlu
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Altay-Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Gürcan Hasova
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor: Ali Yılmaz
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