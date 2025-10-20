20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-177'
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-086'
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

İstanbulspor ve Bandırmaspor puanları paylaştı!

Trendyol 1.Lig'in 10. hafta maçında İstanbulspor - Bandırmaspor karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

calendar 20 Ekim 2025 22:32
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
İstanbulspor ve Bandırmaspor puanları paylaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1.Lig'in 10. hafta maçında İstanbulspor ve Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bandırmaspor'un golünü 39. dakikada Leandro Bacuna attı. İstanbulspor'a eşitliği getiren golü ise 45. dakikada Emrecan Uzunhan kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 15 yaptı. İstanbulspor ise 12 puana yükseldi.

1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Amed SK deplasmanına gidecek.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Fatih Tultak (Dk. 46 Ologo), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas (Dk. 77 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 66 İsa Dayaklı), Cham (Dk. 60 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin 

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Ndongala (Dk. 60 Samake), Mulumba, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Tanque (Dk. 86 Tolga Kalender) 

Goller: Dk. 39 Bacuna (Bandırmaspor), Dk. 45 Emrecan Uzunhan (İstanbulspor) 

Sarı kartlar: Dk. 28 Mulumba, Dk. 45+5 Ndongala (Bandırmaspor), Dk. 28 Loshaj (İstanbulspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.