İstanbulspor ve Bandırmaspor puanları paylaştı!

Trendyol 1.Lig'in 10. hafta maçında İstanbulspor ve Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Bandırmaspor'un golünü 39. dakikada Leandro Bacuna attı. İstanbulspor'a eşitliği getiren golü ise 45. dakikada Emrecan Uzunhan kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 15 yaptı. İstanbulspor ise 12 puana yükseldi.
1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Amed SK deplasmanına gidecek.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Fatih Tultak (Dk. 46 Ologo), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas (Dk. 77 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 66 İsa Dayaklı), Cham (Dk. 60 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Ndongala (Dk. 60 Samake), Mulumba, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Tanque (Dk. 86 Tolga Kalender)
Goller: Dk. 39 Bacuna (Bandırmaspor), Dk. 45 Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Mulumba, Dk. 45+5 Ndongala (Bandırmaspor), Dk. 28 Loshaj (İstanbulspor)