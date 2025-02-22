İstanbulspor, sahasında hata yapmadı

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadığlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip İstanbulspor 2-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Yunus Bahadır ile 83. dakikada Florian Loshaj kaydetti.
Bu galibiyetin ardından İstanbulspor, puanını 39 yaptı. Fatih Karagümrük 46 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'a konuk olacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Uğur Sarı, Oğuz Kağan Çalışır
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 88 Yiğit Fidan), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Vorobjovas (Dk. 90+2 İsa Dayaklı), Sambissa (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Loshaj (Dk. 88 Abdullah Dijlan Aydın), Diarra, Krstovski (Dk. 90+2 Kerem Şen)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Salih Dursun (Dk. 63 Muhammed Mert), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Atakan Çankaya (Dk. 81 Gray), Johnson, Camacho, Göktan Gürpüz (Dk. 88 Baran Demiroğlu), Serginho (Dk. 81 Dovedan), Wesley
Goller: Dk. 49 Yunus Bahadır, Dk. 83 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 80 Okan Erdoğan (Uğur Okulları İstanbulspor)
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