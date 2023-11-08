İstanbulspor: "Penaltı golüyle kaybetmek üzücü"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen maçta Yılport Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen İstanbulspor'da yardımcı antrenör Vural Önen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor: 'Penaltı golüyle kaybetmek üzücü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 23:32
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen maçta Yılport Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen İstanbulspor'da yardımcı antrenör Vural Önen, "Bir penaltı golünden yenildik, üzgünüz." dedi.

Teknik direktör Hakan Yakın'ın maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Önen, Samsunspor maçının hangi değerde olduğunu çok iyi bildiklerini dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını anlatan Önen, şöyle devam etti:

"Takım çok arzuluydu, mücadele ettik, ilk golü biz bulduk. Devreye öyle girdik. Sonra bir anda bir pozisyonda bizim görüşümüzde faul olmayan bir pozisyonda faul veriliyor, o top gole çevriliyor. Ondan sonra biraz bizde de tabii ki moral bozukluğu oldu ama gene de maç bitmemişti. Biz de ikinci golü aradık. Bir penaltı golünden yenildik, üzgünüz."

Önen, İstanbulspor'un alt sıralardan kurtulmak için verilen yarışın her zaman içinde olacağını belirterek, "Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, takımımıza inanıyoruz. Buradan çıkabileceğimize çok inançlıyız. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery