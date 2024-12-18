İstanbulspor, geriye düştüğü maçta kazanıp gruplara kaldı

Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstanbulspor, geriye düştüğü maçta kazanıp gruplara kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2024 14:57
Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor, Esenler Erokspor'a konuk oldu. Esenler Erokspor Stadyum'undaki maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 76'da Yusuf Ali Özer kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golünü 21'de Ertuğrul Furat attı.
İstanbulspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery