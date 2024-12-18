İstanbulspor, geriye düştüğü maçta kazanıp gruplara kaldı

Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor, Esenler Erokspor'a konuk oldu. Esenler Erokspor Stadyum'undaki maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 76'da Yusuf Ali Özer kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golünü 21'de Ertuğrul Furat attı.
İstanbulspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 76'da Yusuf Ali Özer kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golünü 21'de Ertuğrul Furat attı.
İstanbulspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.