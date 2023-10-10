İstanbulspor galibiyeti Beşiktaş'a yara bandı oldu

Lugano yenilgisi sonrası hocasını kaybeden, yönetimi seçim kararı alan Beşiktaş; İstanbulspor'u mağlup ederek nefes aldı, gözler 21 Ekim'deki G.Saray derbisinde...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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İstanbulspor galibiyeti Beşiktaş'a yara bandı oldu
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10 Ekim 2023 11:13
Beşiktaş'ta sıkıntılı gidişata İstanbulspor galibiyeti adeta 'yara bandı' oldu...

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından, Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 galibiyetten 3-2 mağlup olunması bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu şok yenilgi sonrasında ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti, Aynı gün, tribünlerin sert eleştirilerine maruz kalan Ahmet Nur Çebi yönetimi de 'olağanüstü seçim' kararı aldığını duyurdu.



MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK

Yaşanan bu şok gelişmelerin ışığında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş sahaya büyük bir stres altında çıktı. Tribündeki taraftarların da ilk 5 dakika takıma sırtlarını dönmesi, tepkinin büyüklüğünü gözler önüne sererken; alınan 2-0'lık galibiyet siyah-beyazlılara biraz olsun nefes aldı. Milli aranın da devreye girmesiyle yaralarını sarma imkanı bulan siyah-beyazlarda gözler 21 Ekim'de oynanacak G.Saray derbisine çevrildi. 

 
 

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