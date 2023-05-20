İstanbul'da Şampiyonlar Ligi toplantısı bitti!

İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıkları kapsamında perşembe günü başlayan finalist toplantıları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul'da Şampiyonlar Ligi toplantısı bitti!
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20 Mayıs 2023 23:29
İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıkları kapsamında perşembe günü başlayan finalist toplantıları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalist takımlar Manchester City ve Inter'in kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, TFF'yi temsilen genel sekreter Kadir Kardaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve İngiltere ile İtalya Başkonsolosluk temsilcileri yer aldı.

Toplantılarda, şehrin birçok farklı bölgesinde yer alan planlamalar takımlara anlatıldı.

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