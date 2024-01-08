İstanbul'da gözden uzak kritik derbi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında salı akşamı Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
Ba cezalı
RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.
Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.
Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
Ba cezalı
RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.
Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.
Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
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