"Istanball Cup" basketbol turnuvası başlıyor!

Fenerbahçe Beko'nun organize ettiği "Istanball Cup" turnuvası başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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'Istanball Cup' basketbol turnuvası başlıyor!
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10 Eylül 2021 16:50
Fenerbahçe Beko'nun organize ettiği uluslararası "Istanball Cup" basketbol turnuvası 11 Eylül Cumartesi günütw başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra sarı-lacivertli basketbol takımının eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisi Partizan, Fransız ekibi Monaco ile Rusya'dan Unics Kazan'ın mücadele edeceği turnuvadaki maçlar, Tivibu Spor tarafından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Turnuvada yarın saat 17.00'de Partizan-Monaco, saat 20.00'de de Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçları yapılacak.


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