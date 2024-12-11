İspanyol gazeteciden Athletic Bilbao yorumu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Marca yazarı Juanma Velasco, mercek altına aldı.
İŞTE JUANMA VELASCO'NUN DEĞERLENDİRMELERİ:
"Athletic Bilbao, bu sezon Avrupa Ligi'nde sansasyon yaratan takımlarından biri. İstanbul'a, puan tablosunda averajla ikinci sırada geldiler. Fenerbahçe ile oynayacakları maç, Valverde'nin ekibi için zor bir sınav olacak. Henüz bu turnuvada yenilgi yüzü görmediler. Ernesto Velverde, peş peşe 3 sezondur takımın başında ve şu anda çok iyi bir form yakaladılar. Son haftalarda kazanma alışkanlığı yakaladılar. Şampiyonlar Ligi hedefine La Liga'dan ulaşmanın yanı sıra, bu turnuvayı kazanarak da gidebilirler. Avrupa Ligi'nde son 16'ya bir adım uzaktalar."
'LA LİGA'NIN EN TEHLİKELİSİ'
"Takımın fiziksel durumu mükemmel. Çok hızlı oynuyorlar. Bu iki faktör, rakiplere büyük darbe vurmalarında kilit rol oynuyor. Hücumda çok fazla baskı yapıyorlar. Topu en kısa sürede geri kazanıp hızla atağa kalkıyorlar. Dikine, hızlı bir şekilde, mümkün olduğunca az pasla kaleye ulaşmaları, rakip savunmaları fazlasıyla şaşırtıyor. Williams Kardeşler (Nico ve İnaki) ile Sancet üçlüsü, La Liga'nın en tehlikeli ve yaratıcı hücum üçlülerinin başında geliyor."
'UNAI SIMON DÖNÜYOR'
"Ernesto Valverde'nin bir diğer başarısı, takımdaki hemen her oyuncuyu kullanması. Bütün futbolcular oynayacaklarını bildiği için, kadrodaki değişimler takım içinde kimseyi kızdırmıyor. Valverde'nin bunu yapması bir zorunluluk. Aksi takdirde bu kadar yüksek tempolu oyunu devam ettiremezler. Fenerbahçe karşısında da bazı değişimler olabilir ama bu oyunlarını etkilemez. Soyunma odası, bu karşılaşmayı grup aşamasının en kilit sınavlarından biri olarak görüyor. Roma deplasmanında olduğu gibi puanla dönmek istiyorlar."
"Açıkçası Valverde'nin sahaya süreceği 11'i tahmin etmek kolay değil. Dediğim gibi, rotasyonu seven bir teknik adam. Kalede Unai Simon'un olması muhtemel. İspanya ile EURO 2024'ü kazanan başarılı kaleci, temmuz ayında bileğinden ameliyat olduğu için bu sezon sadece 1 maçta oynamıştı. Bu akşam kaleye dönmesi muhtemel."
'HÜCUMDA ROTASYON OLABİLİR'
"Savunmanın Gorosabel, Vivan, Yeray ve Yuri'den oluşmasını bekliyorum. Orta sahada Galarreta'nın yanında Jauregizar ya da Prados oynayacak. Normalde forvet arkasında İnaki Williams, Sancet ve Nico Willams görev yapıyor."
"Ancak Nico ya da Sancet'in kulübeye çekilim Unai Gomez ya da Berenguer'in oynaması da bir seçenek. Forvette de normalde Guruzeta forma giyiyor. Ancak 28 yaşındaki golcünün dinlendirilmesi halinde ileri uçta Djalo ya da Berenguer'i izleyebiliriz."
Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Marca yazarı Juanma Velasco, mercek altına aldı.
İŞTE JUANMA VELASCO'NUN DEĞERLENDİRMELERİ:
"Athletic Bilbao, bu sezon Avrupa Ligi'nde sansasyon yaratan takımlarından biri. İstanbul'a, puan tablosunda averajla ikinci sırada geldiler. Fenerbahçe ile oynayacakları maç, Valverde'nin ekibi için zor bir sınav olacak. Henüz bu turnuvada yenilgi yüzü görmediler. Ernesto Velverde, peş peşe 3 sezondur takımın başında ve şu anda çok iyi bir form yakaladılar. Son haftalarda kazanma alışkanlığı yakaladılar. Şampiyonlar Ligi hedefine La Liga'dan ulaşmanın yanı sıra, bu turnuvayı kazanarak da gidebilirler. Avrupa Ligi'nde son 16'ya bir adım uzaktalar."
'LA LİGA'NIN EN TEHLİKELİSİ'
"Takımın fiziksel durumu mükemmel. Çok hızlı oynuyorlar. Bu iki faktör, rakiplere büyük darbe vurmalarında kilit rol oynuyor. Hücumda çok fazla baskı yapıyorlar. Topu en kısa sürede geri kazanıp hızla atağa kalkıyorlar. Dikine, hızlı bir şekilde, mümkün olduğunca az pasla kaleye ulaşmaları, rakip savunmaları fazlasıyla şaşırtıyor. Williams Kardeşler (Nico ve İnaki) ile Sancet üçlüsü, La Liga'nın en tehlikeli ve yaratıcı hücum üçlülerinin başında geliyor."
'UNAI SIMON DÖNÜYOR'
"Ernesto Valverde'nin bir diğer başarısı, takımdaki hemen her oyuncuyu kullanması. Bütün futbolcular oynayacaklarını bildiği için, kadrodaki değişimler takım içinde kimseyi kızdırmıyor. Valverde'nin bunu yapması bir zorunluluk. Aksi takdirde bu kadar yüksek tempolu oyunu devam ettiremezler. Fenerbahçe karşısında da bazı değişimler olabilir ama bu oyunlarını etkilemez. Soyunma odası, bu karşılaşmayı grup aşamasının en kilit sınavlarından biri olarak görüyor. Roma deplasmanında olduğu gibi puanla dönmek istiyorlar."
"Açıkçası Valverde'nin sahaya süreceği 11'i tahmin etmek kolay değil. Dediğim gibi, rotasyonu seven bir teknik adam. Kalede Unai Simon'un olması muhtemel. İspanya ile EURO 2024'ü kazanan başarılı kaleci, temmuz ayında bileğinden ameliyat olduğu için bu sezon sadece 1 maçta oynamıştı. Bu akşam kaleye dönmesi muhtemel."
'HÜCUMDA ROTASYON OLABİLİR'
"Savunmanın Gorosabel, Vivan, Yeray ve Yuri'den oluşmasını bekliyorum. Orta sahada Galarreta'nın yanında Jauregizar ya da Prados oynayacak. Normalde forvet arkasında İnaki Williams, Sancet ve Nico Willams görev yapıyor."
"Ancak Nico ya da Sancet'in kulübeye çekilim Unai Gomez ya da Berenguer'in oynaması da bir seçenek. Forvette de normalde Guruzeta forma giyiyor. Ancak 28 yaşındaki golcünün dinlendirilmesi halinde ileri uçta Djalo ya da Berenguer'i izleyebiliriz."