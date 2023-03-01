İspanya'da Enes Ünal fırtınası

Enes Ünal, bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle Getafe'nin en skorer oyuncusu oldu. Enes Ünal, sergilediği performansla dikkat çekiyor.



Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcu, bu müsabakalarda kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu.



Getafe'nin en çok gol atan ve asist yapan ismi La Liga'da son olarak Villareal filelerini sarsan Enes, ligde 9 gole ulaşırken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Ligde 3 de asisti bulunan 25 yaşındaki oyuncu, takımının hem en çok gol atan oyuncusu hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı.



Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası'nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



