İspanya'da Enes Ünal fırtınası

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon 25 maçta kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İspanya'da Enes Ünal fırtınası
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01 Mart 2023 11:58
Enes Ünal, bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle Getafe'nin en skorer oyuncusu oldu. Enes Ünal, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcu, bu müsabakalarda kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Getafe'nin en çok gol atan ve asist yapan ismi La Liga'da son olarak Villareal filelerini sarsan Enes, ligde 9 gole ulaşırken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Ligde 3 de asisti bulunan 25 yaşındaki oyuncu, takımının hem en çok gol atan oyuncusu hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı.

Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası'nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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