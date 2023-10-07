İsmet Taşdemir: ''Hakem doğru maç yönetmedi''

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.



İsmet Taşdemir, hakem kararlarının bu maça etki ettiğini söyledi.



Golü yiyene kadar sahada dengeli bir oyun olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Golü yedikten sonra çözülmelerimiz oldu. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ama ikinci yarı ile beraber oyuna ortak olmak istedik. Ama bence hakem üçlüsü bizi oyuna sokmadı. Çok kritik pozisyonlar var. Daha sonradan seyrettiğimizde verilebilecek pozisyonların verilmediğini düşünüyorum. Özellikle ikinci yarının başındaki Ahmed Kutucu'nun pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyorum ama verilmedi. Sonrasında verilen kararlar da yanlıştı. Bugüne kadar hakem hakkında konuşmamıştım ama bugün hakemin doğru maç yönettiğini düşünmüyorum. Eyüpspor'un galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum çünkü onlar kazanmayı hak ettiler. Pozisyonları değerlendirdiğimizde verilen ve verilmeyen pozisyonların örtüşmediğini düşünüyorum. Bu beni üzüyor. Bu sadece bugünkü hakemle alakalı değil. Bu problem ülkemizde olan genel bir problem.Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Hatalarımıza bakıp önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamaya çalışacağız." diye konuştu.



Savunma anlayışıyla sahaya çıkmadıklarını belirten Taşdemir, "Bizim genel bir oyun anlayışımız var. Bu anlayışla Eyüpspor karşısına çıktık. Bugün bazı arkadaşlarımızın performansının düşük olması ve basit bir gol yememiz mağlubiyette etkili oldu. Genel felsefemizi sürdürmeye çalıştık ama maalesef başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.



