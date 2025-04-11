İsmet Taşdemir'den şampiyonluk açıklaması

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligdeki Adanaspor maçının ardından konuştu.



Taşdemir, kümede kalma umutları zayıf bir rakibe karşı oynadıklarını ifade etti.



Adanaspor'un bireysel olarak iyi oyunculara sahip olduğunu dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:



"Bireyselde etkili ama takım olarak sıkıntı yaşayan bir takımdı rakibimiz. Biz de son hafta özellikle son dakika golüyle 2 puan bırakmıştık, üzüntülüydük. O üzüntümüzü burada giderdik. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle son 5 haftaya avantajlı konumda giriyoruz. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Hak ettikleri galibiyeti daha fazlasını kaçırarak aldılar. Sezon başından beri bu oyuncu grubu çok güzel işler yaptı. İnşallah camiamıza, kentimize layık olduğu Süper Ligi bu oyuncu kardeşlerimiz yaşatacak. İyi bir avantajımız var, bu avantajımızı kullanıp hak ettiğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede bunu gerçekleştirebiliriz."



